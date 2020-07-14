В США провели первую за 17 лет федеральную смертную казнь

Дэниел Льюис Ли, которого приговорили к смертной казни The New York Times

В Индиане казнили Дэниела Льюиса Ли

В американском штате Индиана провели первую за 17 лет в США смертную казнь на федеральном уровне. Смертельную инъекцию ввели осужденному за пытки и убийство семьи из трех человек 47-летнему Дэниелю Ли Льюису. Об этом сообщает BBC.

Смертный приговор был приведен в тюрьме города Терре Хот в вторник, 14 июля, рано утром по местному времени. При этом казнь откладывали с декабря месяца.

Мужчина был осужден за убийство трех членов семьи, которое он совершил в 1996 году в Арканзасе. При этом накануне казни некоторые родственники его жертв выступили против смертной казни.

В Соединенных Штатах смертную казнь узаконена на федеральном уровне и уровне отдельных штатов. Верховный суд еще в 1972 году отменил проведение казней на обоих уровнях, однако в 1976 году позволило казни на уровне штатов. На федеральном уровне казни были разрешены с 1988 года. За этот период до смертных казней по федеральным законам были осуждены 78 человек, однако лишь трое были казнены. Сейчас в тюрьмах содержатся 62 заключенных, которые ожидают казни.

Последняя федеральная казнь проводилась в США еще в 2003 году. Сейчас в Штатах в течение июля-августа планируют провести еще три федеральные казни.

Как известно, смертную казнь применят путем введения осужденным инъекции пентобарбитала. Это препарат, который постепенно замедляет работу организма, в частности нервной системы, и в конечном итоге приводит к смерти.

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Ранее в понедельник, 13 июля, в Соединенных Штатах было запланировано первое за 17 лет исполнение смертной казни.