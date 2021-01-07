В США прошел митинг в поддержку Трампа, который перерос в штурм Капитолия, есть жертвы: Что нужно знать о событиях в Вашингтоне

Во время безпорядков в Катиполии погибло четыре человека

REUTERS

В Конгрессе США вчера, 6 января, вечером по киевскому времени должны были утвердить окончательные результаты выборов президента страны. Однако, сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в штурм Капитолия. Как все происходило по порядку, рассказал "112.ua".

Процедура утверждения окончательных результатов выборов началась так:

Конгресс США Фото из открытых источников

Члены обеих палат Конгресса, Сенат и Палата представителей, собрались на совместное заседание. Представители каждого из 50 штатов и округа Колумбия вслух зачитывают результаты.

После оглашения результатов, любой из членов Конгресса может заявить о своем несогласии с результатом. Возражения подаются в письменном виде. После чего их обсуждают отдельно в Сенате и Палате представителей и голосуют. Обычно, эта процедура является скорее формальностью. Но в этот раз большинство республиканцев в Сенате во главе с Митчем МакКоннелом заявили, что не собираются возражать против утверждения выборов.

Митч МакКоннелл Фото из открытых источников

И все же, президент США Дональд Трамп, который все это время выражал несогласие с результатами голосования, заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов во главе с Тедом Крузом. Они собирались подавать свои возражения.

До этого, как известно, Республиканская партия подала около 60 исков с целью отменить результаты выборов в отдельно взятых штатах, но никакого развития эти иски не получили.

Одиннадцать республиканцев - это мало для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, поскольку для поддержки возражений нужно голосование большинства.

Но вот замедлить процедуру можно было. Чем поддержавшие Трампа республиканцы и занялись с самого начала. Первые два штата (Алабама и Аляска) представили свои результаты без возражений (в этих штатах победил Трамп). Следующей была Аризона. И сразу же были заявлены первые протесты от республиканцев.

Тем временем сторонники Дональда Трампа по его призыву собрались на многотысячный митинг у здания Конгресса. Акция называлась "Марш за спасение Америки", на котором выступил Сам Трамп.

Митинг "Марш за спасение Америки" у здания Конгресса REUTERS

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение", - подчеркнул американский президент и призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен".

В результате к Капитолию "для приветствия" направились тысячи людей, которые начали столкновения с полицией, а позже ворвались в здание.

Штурм и захват Капитолия. Как это было

Сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Они рассредоточились по зданию, и даже успели добраться до некоторых кабинетов.

Вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании, спикера Палаты представителей Ненси Пэлоси, а также всех конгрессменов эвакуировали.

Одна из сторонниц Трампа, прорвавшаяся в Капитолий, погибла. Она получила огнестрельное ранение, огонь, по данным СМИ, открыл один из правоохранителей.

Еще несколько человек, в том числе и полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших - в критическом состоянии. Он упал с 10-метровой высоты, когда пытался забраться на стену Капитолия.

Как сообщает AP, всего погибли четыре человека.

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Реакции и заявления

Президент США Дональд Трамп после атаки на Капитолий написал несколько твитов. Он призвал своих сторонников действовать мирно и поддержать полицию. Позже в своем Твиттере он еще раз подчеркнул, что просит всех сохранять мир и воздержаться от насилия.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Избранный президент США Джо Байден записал официальное обращение, в котором призвал Трампа "немедленно прийти на телевидение" и потребовать от протестующих "прекратить эту осаду".

Он также назвал ворвавшихся в здание Капитолия "кучкой экстремистов", которые "не выражают мнение общественности".

Вице-президент США Майк Пенс потребовал прекратить насилие. И прекратить немедленно. Кроме того, он пообещал, что все виновные будут наказаны.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал произошедшее "национальным позором". Республиканец Майк Галлахер назвал прорвавшихся в Капитолий "безумцами". Республиканец Митт Ромни назвал Трампа "подстрекателем бунта". Губернатор штата Вермонт, представитель Республиканской партии Фил Скотт заявил, что Трампу нужно подать в отставку из-за произошедшего. Или, в противном случае, его нужно отстранить.

Произошедшее в Капитолии также осудили сразу четыре экс-президента США: Барак Обама, Джордж Буш-младший, Джимми Картер и Билл Клинтон.

Демократы Обама и Клинтон возложили ответственность на Трампа. А Буш-младший заявил, что "так спорят об итогах выборов e банановых республиках, а не в нашей демократической республике".

Что было дальше

Дональд Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников покинуть Капитолий и разойтись по домам.

"Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой", — сказал он.





Порядок в Капитолии спустя несколько часов восстановил спецназ. Всего было арестовано не менее 52 человек. Сторонников Трампа вытеснили из здания, заседание Конгресса продолжилось.

В свою очередь, генеральный прокурор округа Колумбия призвал вице-президента Пенса применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности. Также этого потребовали демократы из юридического комитета Палаты представителей.

Член Палаты представителей от Демократической партии Кэтрин Кларк назвала Трампа изменником, который подвергает опасности страну и американский народ. Другая представительница демократов в Палате представителей, Александрия Окасио-Кортес опубликовала твит: "Объявить импичмент".

Ранее телеканал CBS, ссылаясь на источники, сообщал, что члены кабинета Трампа обсуждают возможность того, чтобы задействовать 25-ю поправку, которая вступила в силу 23 февраля 1967 года. И еще ни разу не применялась. Согласно этой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Поправка также определяет порядок установления недееспособности президента.