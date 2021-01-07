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В США прошел митинг в поддержку Трампа, который перерос в штурм Капитолия, есть жертвы: Что нужно знать о событиях в Вашингтоне

Во время безпорядков в Катиполии погибло четыре человека

REUTERS

В Конгрессе США вчера, 6 января, вечером по киевскому времени должны были утвердить окончательные результаты выборов президента страны. Однако, сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в штурм Капитолия. Как все происходило по порядку, рассказал "112.ua".

Процедура утверждения окончательных результатов выборов началась так:

Конгресс США Фото из открытых источников

Члены обеих палат Конгресса, Сенат и Палата представителей, собрались на совместное заседание. Представители каждого из 50 штатов и округа Колумбия вслух зачитывают результаты. 

После оглашения результатов, любой из членов Конгресса может заявить о своем несогласии с результатом. Возражения подаются в письменном виде. После чего их обсуждают отдельно в Сенате и Палате представителей и голосуют. Обычно, эта процедура является скорее формальностью. Но в этот раз большинство республиканцев в Сенате во главе с Митчем МакКоннелом заявили, что не собираются возражать против утверждения выборов. 

Митч МакКоннелл Фото из открытых источников

И все же, президент США Дональд Трамп, который все это время выражал несогласие с результатами голосования, заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов во главе с Тедом Крузом. Они собирались подавать свои возражения. 

До этого, как известно, Республиканская партия подала около 60 исков с целью отменить результаты выборов в отдельно взятых штатах, но никакого развития эти иски не получили. 

Одиннадцать республиканцев - это мало для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, поскольку для поддержки возражений нужно голосование большинства. 

Но вот замедлить процедуру можно было. Чем поддержавшие Трампа республиканцы и занялись с самого начала. Первые два штата (Алабама и Аляска) представили свои результаты без возражений (в этих штатах победил Трамп).  Следующей была Аризона. И сразу же были заявлены первые протесты от республиканцев. 

Тем временем сторонники Дональда Трампа по его призыву собрались на многотысячный митинг у здания Конгресса. Акция называлась "Марш за спасение Америки", на котором выступил Сам Трамп. 

Митинг "Марш за спасение Америки" у здания Конгресса REUTERS

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение", - подчеркнул американский президент и призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен".

В результате к Капитолию "для приветствия" направились тысячи людей, которые начали столкновения с полицией, а позже ворвались в здание. 

Штурм и захват Капитолия. Как это было

Сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Они рассредоточились по зданию, и даже успели добраться до некоторых кабинетов. 

Вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании, спикера Палаты представителей Ненси Пэлоси, а также всех конгрессменов эвакуировали.

Одна из сторонниц Трампа, прорвавшаяся в Капитолий, погибла. Она получила огнестрельное ранение, огонь, по данным СМИ, открыл один из правоохранителей. 

Еще несколько человек, в том числе и полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших - в критическом состоянии. Он упал с 10-метровой высоты, когда пытался забраться на стену Капитолия. 

Как сообщает AP, всего погибли четыре человека.

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Реакции и заявления

Президент США Дональд Трамп после атаки на Капитолий написал несколько твитов. Он призвал своих сторонников действовать мирно и поддержать полицию. Позже в своем Твиттере он еще раз подчеркнул, что просит всех сохранять мир и воздержаться от насилия. 

Избранный президент США Джо Байден записал официальное обращение, в котором призвал Трампа "немедленно прийти на телевидение" и потребовать от протестующих "прекратить эту осаду". 

Он также назвал ворвавшихся в здание Капитолия "кучкой экстремистов", которые "не выражают мнение общественности". 

Вице-президент США Майк Пенс потребовал прекратить насилие. И прекратить немедленно. Кроме того, он пообещал, что все виновные будут наказаны. 

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал произошедшее "национальным позором". Республиканец Майк Галлахер назвал прорвавшихся в Капитолий "безумцами". Республиканец Митт Ромни назвал Трампа "подстрекателем бунта". Губернатор штата Вермонт, представитель Республиканской партии Фил Скотт заявил, что Трампу нужно подать в отставку из-за произошедшего. Или, в противном случае, его нужно отстранить. 

Произошедшее в Капитолии также осудили сразу четыре экс-президента США: Барак Обама, Джордж Буш-младший, Джимми Картер и Билл Клинтон. 

Демократы Обама и Клинтон возложили ответственность на Трампа. А Буш-младший заявил, что "так спорят об итогах выборов e банановых республиках, а не в нашей демократической республике".

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Что было дальше 

Дональд Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников покинуть Капитолий и разойтись по домам.

"Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой", — сказал он.



Порядок в Капитолии спустя несколько часов восстановил спецназ. Всего было арестовано не менее 52 человек. Сторонников Трампа вытеснили из здания, заседание Конгресса продолжилось. 

В свою очередь, генеральный прокурор округа Колумбия призвал вице-президента Пенса применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности. Также этого потребовали демократы из юридического комитета Палаты представителей. 

Член Палаты представителей от Демократической партии Кэтрин Кларк назвала Трампа изменником, который подвергает опасности страну и американский народ. Другая представительница демократов в Палате представителей, Александрия Окасио-Кортес опубликовала твит: "Объявить импичмент".

Ранее телеканал CBS, ссылаясь на источники, сообщал, что члены кабинета Трампа обсуждают возможность того, чтобы задействовать 25-ю поправку, которая вступила в силу 23 февраля 1967 года. И еще ни разу не применялась.  Согласно этой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Поправка также определяет порядок установления недееспособности президента. 

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