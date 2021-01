В США прошел митинг в поддержку Трампа, который перерос в штурм Капитолия, есть жертвы: Что нужно знать о событиях в Вашингтоне

Во время безпорядков в Катиполии погибло четыре человека

В Конгрессе США вчера, 6 января, вечером по киевскому времени должны были утвердить окончательные результаты выборов президента страны. Однако, сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в штурм Капитолия. Как все происходило по порядку, рассказал "112.ua".

Процедура утверждения окончательных результатов выборов началась так:

Члены обеих палат Конгресса, Сенат и Палата представителей, собрались на совместное заседание. Представители каждого из 50 штатов и округа Колумбия вслух зачитывают результаты.

После оглашения результатов, любой из членов Конгресса может заявить о своем несогласии с результатом. Возражения подаются в письменном виде. После чего их обсуждают отдельно в Сенате и Палате представителей и голосуют. Обычно, эта процедура является скорее формальностью. Но в этот раз большинство республиканцев в Сенате во главе с Митчем МакКоннелом заявили, что не собираются возражать против утверждения выборов.

И все же, президент США Дональд Трамп, который все это время выражал несогласие с результатами голосования, заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов во главе с Тедом Крузом. Они собирались подавать свои возражения.

До этого, как известно, Республиканская партия подала около 60 исков с целью отменить результаты выборов в отдельно взятых штатах, но никакого развития эти иски не получили.

Одиннадцать республиканцев - это мало для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, поскольку для поддержки возражений нужно голосование большинства.

Но вот замедлить процедуру можно было. Чем поддержавшие Трампа республиканцы и занялись с самого начала. Первые два штата (Алабама и Аляска) представили свои результаты без возражений (в этих штатах победил Трамп). Следующей была Аризона. И сразу же были заявлены первые протесты от республиканцев.

Тем временем сторонники Дональда Трампа по его призыву собрались на многотысячный митинг у здания Конгресса. Акция называлась "Марш за спасение Америки", на котором выступил Сам Трамп.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение", - подчеркнул американский президент и призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен".

В результате к Капитолию "для приветствия" направились тысячи людей, которые начали столкновения с полицией, а позже ворвались в здание.

Штурм и захват Капитолия. Как это было

Сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Они рассредоточились по зданию, и даже успели добраться до некоторых кабинетов.

Вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании, спикера Палаты представителей Ненси Пэлоси, а также всех конгрессменов эвакуировали.

Одна из сторонниц Трампа, прорвавшаяся в Капитолий, погибла. Она получила огнестрельное ранение, огонь, по данным СМИ, открыл один из правоохранителей.

Еще несколько человек, в том числе и полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших - в критическом состоянии. Он упал с 10-метровой высоты, когда пытался забраться на стену Капитолия.

Как сообщает AP, всего погибли четыре человека.

Реакции и заявления

Президент США Дональд Трамп после атаки на Капитолий написал несколько твитов. Он призвал своих сторонников действовать мирно и поддержать полицию. Позже в своем Твиттере он еще раз подчеркнул, что просит всех сохранять мир и воздержаться от насилия.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!