В США произошли уличные столкновения на фоне подсчета результатов выборов, по меньшей мере 20 человек задержаны

Также один человек получил ножевое ранение

В Вашингтоне состоялся масштабный митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, во время которого протестующие вступили в уличные стычки со сторонниками кандидата от "демократов" Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что сторонники Трампа требовали остановить фальсификации и считать каждый голос. Многие имели американские флаги для демонстрации своего недовольства подсчетами голосов.

The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.



I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS