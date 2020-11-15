В США произошли уличные столкновения на фоне подсчета результатов выборов, по меньшей мере 20 человек задержаны

Также один человек получил ножевое ранение

В Вашингтоне состоялся масштабный митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, во время которого протестующие вступили в уличные стычки со сторонниками кандидата от "демократов" Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что сторонники Трампа требовали остановить фальсификации и считать каждый голос. Многие имели американские флаги для демонстрации своего недовольства подсчетами голосов.

The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.



I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS — Ford Fischer (@FordFischer) November 14, 2020

По информации Fox News, протестующие также призвали Трампа не признавать своего поражения на выборах. Однако впоследствии на акцию вышли оппоненты действующего президента, которые называли его "неудачником" и высмеивали попытки оспорить результаты выборов. Вследствие этого между сторонниками и противниками кандидата возникли столкновения, которые пресекала полиция.

As you watch all the grifters, liars and disinformation peddlers like @stillgray from the far-right spread video of their favorite fake victim today, make sure you’ve seen this video and know that he started the violence. #MillionMAGAMarch



pic.twitter.com/JDADjURWuh — Gregg Housh (@GreggHoush) November 15, 2020

Сейчас известно, что во время столкновений один из демонстрантов получил ножевое ранение. Также пострадали два сотрудника полиции. В результате по меньшей мере 20 человек были задержаны, некоторым из которых были предъявлены обвинения в нападении и нарушении правил обращения с огнестрельным оружием.

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Напомним, недавно в США суды отклонили ряд исков штабу кандидата в президенты Дональда Трампа о якобы проблемах с голосованием в нескольких штатах. Иски Трампа не удовлетворили в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане.