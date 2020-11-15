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В США произошли уличные столкновения на фоне подсчета результатов выборов, по меньшей мере 20 человек задержаны

Также один человек получил ножевое ранение

В Вашингтоне состоялся масштабный митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, во время которого протестующие вступили в уличные стычки со сторонниками кандидата от "демократов" Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что сторонники Трампа требовали остановить фальсификации и считать каждый голос. Многие имели американские флаги для демонстрации своего недовольства подсчетами голосов.

По информации Fox News, протестующие также призвали Трампа не признавать своего поражения на выборах. Однако впоследствии на акцию вышли оппоненты действующего президента, которые называли его "неудачником" и высмеивали попытки оспорить результаты выборов. Вследствие этого между сторонниками и противниками кандидата возникли столкновения, которые пресекала полиция.

Сейчас известно, что во время столкновений один из демонстрантов получил ножевое ранение. Также пострадали два сотрудника полиции. В результате по меньшей мере 20 человек были задержаны, некоторым из которых были предъявлены обвинения в нападении и нарушении правил обращения с огнестрельным оружием.

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Напомним, недавно в США суды отклонили ряд исков штабу кандидата в президенты Дональда Трампа о якобы проблемах с голосованием в нескольких штатах. Иски Трампа не удовлетворили в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане.

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