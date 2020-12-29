В США произошла стрельба в тюрьме, есть погибший

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Сейчас раненый охранник госпитализирован

В городе Девисборо (штат Джорджия) произошла стрельба в тюрьме, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В частности, инцидент произошел накануне ночью. Двое охранников обнаружили дыру в заборе тюрьмы через которую два неизвестных человека пытались передать заключенным контрабанду.

Как следствие между охранниками и неизвестными произошло столкновение, которое переросло в стрельбу. В результате один охранник был подстрелен, а один неизвестный - убит.

В то же время охранники задержали второго нападавшего. Сейчас раненый охранник госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Начато расследование.

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