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В США произошла стрельба в тюрьме, есть погибший

Фото из открытых источников

Сейчас раненый охранник госпитализирован

В городе Девисборо (штат Джорджия) произошла стрельба в тюрьме, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В частности, инцидент произошел накануне ночью. Двое охранников обнаружили дыру в заборе тюрьмы через которую два неизвестных человека пытались передать заключенным контрабанду. 

Как следствие между охранниками и неизвестными произошло столкновение, которое переросло в стрельбу. В результате один охранник был подстрелен, а один неизвестный - убит.

В то же время охранники задержали второго нападавшего. Сейчас раненый охранник госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Начато расследование.

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Напомним, недавно в российском Пскове военный расстрелял из пушки боевой машины торговый центр, в результате чего снаряд попал в детский магазин.

 

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