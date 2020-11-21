В США произошла стрельба в торговом центре, есть пострадавшие

В США произошла стрельба в торговом центре AP

По предварительной информации, злоумышленник на свободе

В США, в штате Висконсин, произошла стрельба в торговом центре Mayfair, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 20 ноября в городе Ваватоса вблизи административного центра штата - Милуоки. По словам свидетелей, они услышали до десятка выстрелов. Однако, на момент прибытия правоохранителей и других спецслужб, стрелка не было на месте происшествия.

"Предыдущие заявления свидетелей свидетельствуют о том, что стрелок является белым мужчиной лет 20 или 30", - отметил начальник полиции Барри Вебер.

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Отмечается, что в результате стрельбы ранения получили семь взрослых и один подросток, которых доставили в больницу. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

По состоянию на вечер пятницы злоумышленник продолжал находиться на свободе.

"Мы будем продолжать усердно работать над опросом многих свидетелей, а также пострадавших, с целью установления личности и задержания подозреваемого", - отметили в полиции.

Напомним, в столице Афганистана, Кабуле, произошла стрельба в университете, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, а еще 40 - получили огнестрельные ранения.