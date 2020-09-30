В США произошла стрельба на складе Amazon, есть жертва

Склад Amazon Фото из открытых источников

Женщина скончалась на месте, а мужчина госпитализирован

В штате Флорида (США) произошла стрельба на складе компании Amazon. В результате инцидента по меньшей мере погиб один человек, сообщает CNN.

Согласно сообщению, полицейские обнаружили мужчину и женщину с огнестрельными ранениями на складе Amazon в городе Джексонвилл, куда их вызвали проверить информацию о выстрелах.

По словам правоохранителей, женщина скончалась на месте, мужчина был доставлен в больницу. В настоящее время информации о его состоянии неизвестна.

На складе было также обнаружено стрелковое оружие. В настоящее время ведется расследование инцидента.

По предварительной информации, обе жертвы являются сотрудниками Amazon и, вероятно, состояли в отношениях.

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