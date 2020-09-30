В США произошла стрельба на складе Amazon, есть жертва
Женщина скончалась на месте, а мужчина госпитализирован
В штате Флорида (США) произошла стрельба на складе компании Amazon. В результате инцидента по меньшей мере погиб один человек, сообщает CNN.
Согласно сообщению, полицейские обнаружили мужчину и женщину с огнестрельными ранениями на складе Amazon в городе Джексонвилл, куда их вызвали проверить информацию о выстрелах.
По словам правоохранителей, женщина скончалась на месте, мужчина был доставлен в больницу. В настоящее время информации о его состоянии неизвестна.
На складе было также обнаружено стрелковое оружие. В настоящее время ведется расследование инцидента.
По предварительной информации, обе жертвы являются сотрудниками Amazon и, вероятно, состояли в отношениях.
Ранее сообщалось, что в США в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) во время "вечеринки на заднем дворе" произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали 16 человек, двое из них – погибли.