live
Новости » Мир Читати новину українською

В США произошла массовая стрельба: Двое погибли, еще 14 – пострадали

Стрельба в Рочестере 13WHAM

Стрельба случилась на вечеринке в частном доме

В США в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали 16 человек, двое из них – погибли. Об этом сообщает CNN

Как отмечается стрельба произошла в субботу утром, 19 сентября, во время "вечеринки на заднем дворе". Исполняющий обязанности начальника полиции Марк Симмонс добавил, что в результате стрельбы примерно 100 человек скрылись в "очень хаотичной обстановке".

По предварительной информации, жертвами инцидента стали девушка и парень в возрасте примерно 18-22 года. В полиции также добавили, что ни один из погибших не был жильцом дома, где произошла стрельба, и, вероятно, не был намеченной целью. 

Новости по теме: В США во время стрельбы пострадали 13 человек

"Пока нет подозреваемых, взятых под стражу, и пока рано говорить, сколько было cтрелков", - добавил Марк Симмонс.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями и опрашивают свидетелей. Других подробностей стрельбы пока не сообщили. 

Полиция Рочестера устанавливает подробности стрельбы CNN

Напомним, ранее в Вашингтоне на людной части улицы группа лиц начали стрельбу, в результате которой погиб по меньшей мере один человек погиб, а еще восемь получили ранения. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Умани поймали пропагандиста, который призвал к уничтожению евреев В Умани во время празднования Рош га-Шана правоохранители составили семь админпротоколов Без массовых мероприятий и скоплений: Празднование Рош ха-Шана во время пандемии COVID-19 в Умани будет иметь свои особенности У четырех хасидов на границе с Беларусью обнаружили коронавирус
Loading...

программы канала ZIK

Урегулирование ситуации на Донбассе. Без безвиза. Шанс спасти медицину | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Коррупция Юрченко. Госбюджет-2021. Безвиз для Украины | Детали дня | 18.09.20
Бюджет проедания. Плата за внешние долги | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Проект госбюджета-2021. Дороги вместо субсидий | Ток-шоу