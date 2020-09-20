В США произошла массовая стрельба: Двое погибли, еще 14 – пострадали

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Стрельба случилась на вечеринке в частном доме

В США в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали 16 человек, двое из них – погибли. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается стрельба произошла в субботу утром, 19 сентября, во время "вечеринки на заднем дворе". Исполняющий обязанности начальника полиции Марк Симмонс добавил, что в результате стрельбы примерно 100 человек скрылись в "очень хаотичной обстановке".

По предварительной информации, жертвами инцидента стали девушка и парень в возрасте примерно 18-22 года. В полиции также добавили, что ни один из погибших не был жильцом дома, где произошла стрельба, и, вероятно, не был намеченной целью.

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"Пока нет подозреваемых, взятых под стражу, и пока рано говорить, сколько было cтрелков", - добавил Марк Симмонс.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями и опрашивают свидетелей. Других подробностей стрельбы пока не сообщили.

Полиция Рочестера устанавливает подробности стрельбы CNN

Напомним, ранее в Вашингтоне на людной части улицы группа лиц начали стрельбу, в результате которой погиб по меньшей мере один человек погиб, а еще восемь получили ранения.