В США произошел взрыв в торговом центре, 5 человек пострадали

По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки газа

Взрыв в американском торговом центре Associated Press

В американском городе Харрисонберг, штат Вирджиния, произошел взрыв в торговом центре, в результате чего 5 человек получили ранения. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что вероятной причиной взрыва является утечка газа. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще одного человека доставили в больницу с легкими телесными повреждения, а еще двое получили помощь на месте. Как сообщают журналисты, среди раненых есть трое студентов местного колледжа.

При этом работник парикмахерской, которая расположена вблизи места инцидента, заявил, что чувствовал запах газа. Губернатор Вирджинии Ральф Нортем написал в Twitter, что власти следят за ситуацией после взрыва газа в торговом центре.

Известно, что на месте происшествия работали 70 пожарных. Американские правоохранители начали расследование и устанавливают точные причины взрыва.

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Напомним, недавно в Бейруте снова прогремел мощный взрыв, после чего на месте происшествия вспыхнул пожар. Сначала СМИ отмечали, что причиной взрыва стал резервуар для газа возле пекарни.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва в столице Ливана погибли четверо людей двое из них были сотрудниками гражданской обороны. Тогда стало известно, что трагедия случилась в результате взрыва бака с дизельным топливом.