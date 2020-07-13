В США из-за взрыва вспыхнул пожар на десантном корабле ВМС, известно о более 20 раненых

Пожар на судне ВМС США в Сан-Диего Скриншот с видео CNN

Среди травмированных не только военные, но и мирные жители

На борту корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе США в Сан-Диего произошел взрыв и вспыхнул масштабный пожар, в результате которого был травмирован 21 человек. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, в ВМС США завили, что в местной больнице находятся 17 моряков и четверо мирных жителей, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По словам представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филиппа Собека, весь экипаж был эвакуирован. Также известно, что на борту корабля не было боеприпасов.

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Он также уточнил, что пока не установлена точная причина взрыва. В первичных отчетах указывалось на избыточное давление, когда отсек начал нагреваться из-за пожара.

По словам Собека, пожар начался на нижней грузовой палубе, "на огромном открытом месте, где хранится много морского оборудования и всего остального".

Напомним, недавно стало известно, что Средиземноморская военно-морская группа НАТО во главе с ракетным фрегатом Испании Álvaro de Bazán (F-101) взяла курс на Черное море.