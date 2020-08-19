В США произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена

Спасатели прогнозируют, что завод будет гореть еще два дня

Пожар на заводе полиэтилена в США The Dallas Morning News

В американском штате Даллас вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству полиэтилена. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

Отмечается, что огонь вспыхнул в результате падения линии электропередач на хранилище пластика. Позже пламя перекинулось и на другие места.

Сейчас пожарным удалось лишь частично потушить огонь. В то же время, в местной спасательной службе заявили, что пластик продолжит гореть еще по крайней мере два дня. В частности, проблема в том, что сжигание пластика вызывает очень высокую температуру, и требуется много пены, чтобы погасить огонь.

Кроме того, из-за умышленного отключения линий электропередач, местные жители сообщают об отсутствии электроэнергии в их домах. Тем не менее, пострадавших и официальных распоряжений о необходимой эвакуации нет. Местные власти рекомендуют людям избегать местности, где произошла авария.

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Напомним, недавно в Николаевской области возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Для ликвидации огня были привлечены водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, 2 трактора и один автомобиль.