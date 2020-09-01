В США прогнозируют рост шансов Трампа победить на выборах

Джо Байден и Дональд Трамп Фото из открытых источников

В последнее время, шансы Трампа и Байдена почти сравнялись

Аналитики одного из крупнейших банковских холдингов Соединенных Штатов Америки JPMorgan Chase & Co считают, что шансы действующего главы страны Дональда Трампа победить на президентских выборах растут. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, недавно Трамп значительно отставал от своего оппонента Джо Байдена. Однако, в последнее время, шансы кандидатов почти сравнялись. Это произошло на фоне насилия во время протестов и потенциальной предвзятости во время опросов.

В JPMorgan Chase & Co, опираясь на исследования, уверяют, можно говорить о сдвигах в рейтинге Дональда Трампа от 5 до 10 пунктов. Указывается, что опросы из-за неточности во время ответов респондентов, могут искажать рейтинг Джо Байдена на 5-6%.

На избирателей значительное влияние также будут оказывать результаты дебатов и позиция демократов относительно протестов, которые в последнее время обострились.

К слову, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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Напомним, на прошлой неделе действующий президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии.

За неделю до этого бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".