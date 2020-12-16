В США после вакцинации госпитализировали медика, - NYT

Вакцина от COVID-19 вызвала сильную аллергию Фото из открытых источников

У медработника появилась сильная аллергическая реакция на препарат

В штате Аляска (США) после вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 госпитализировали медицинского работника. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что медик получил прививку вакциной компаний BioNTech и Pfizer. Однако, через некоторое время у него ухудшилось самочувствие. По предварительной информации, причиной этого стала аллергическая реакция организма на препарат. В то же время в больнице состояние пациента оценили как стабильное.

К слову, недавно похожая реакция на вакцину была у двух других медработников, получивших прививки в Великобритании на прошлой неделе.

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Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о начале вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 в стране. Первую прививку сделали медицинскому работнику в Нью-Йорке.

Также в Великобритании предупредили о том, что новая вакцина Pfizer/BioNTech может вызвать аллергические реакции и призвали не делать прививки людям, склонным к аллергии.