В США по самым худшим прогнозам от коронавируса может умереть 2,2 млн человек

Белый Дом из открытых источников

Администрация президента США представила официальные прогнозы по уровню смертности

Эксперты которые входят в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа заявили, что смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации, передает The New York Times.

Отмечается, что во время брифинга в Белом доме, администрация президента представила официальные прогнозы.

Соответственно, по их данным смертность в США в 2,2 млн человек возможна, если ничего не будет сделано для противодействия коронавирус.

Но если введенные властями ограничения будут соблюдать этот показатель может снизится до 100-240 тыс. человек.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил летальный случай в результате заболевания коронавирус среди чиновников Госдепартамента.