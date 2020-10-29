В США перехватили неизвестный самолет во время выступления Трампа в Аризоне

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Самолет авиации общего назначения не выходил на связь и не реагировал на перехват

Во время пребывания в Аризоне президента США Дональда Трампа американский истребитель F-16 перехватил самолет, который оказался в закрытом воздушном пространстве штата. Об этом сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

В сообщении Белого дома в Twitter говорится, что президент Дональд Трамп находится в Аризоне.

Как отмечается, самолет авиации общего назначения не отвечал диспетчерам и нарушил временный запрет на полеты над городом Буллхед-Сити.

По данным NORAD, F-16, заметив нарушителя, запустил сигнальные ракеты, однако тот не вышел на связь и не реагировал на перехват. Истребитель сопровождал самолет из зоны ограниченных полетов.

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Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа. На сайте было размещено сообщение, в котором, в частности, говорилось, что "мир устал от лжи Трампа".