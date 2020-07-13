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В США отсрочили федеральную смертную казнь, которая должна была состояться впервые за 17 лет

Иллюстрированное фото pxhere.com

Федеральный судья отсрочила все четыре запланированные казни

Федеральный судья Окружного суда Вашингтона Таня Чуткан постановила отсрочить вынесение четырех федеральных смертных приговоров, которые были запланированы на июль-август этого года. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, судья постановила, что вынесение смертного приговора в соответствии с разработанным Министерством юстиции США протоколом "с большой вероятностью нанесет подсудимым значительную боль и ненужные страдания".

В то же время сообщается, что решение Окружного суда Вашингтона не отменяет смертную казнь, а лишь отсрочивает ее выполнения.

Минюст США уже заявил, что обжалует решение Окружного суда Вашингтона.

Как известно, смертную казнь применят путем введения осужденным инъекции пентобарбитала. Это препарат, который постепенно замедляет работу организма, в частности нервной системы, и в конце концов приводит к смерти.

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Напомним, 13 июля Министерство юстиции США запланировало вынесения первого за 17 лет смертного приговора на федеральном уровне для 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, которого приговорили к смерти за убийство семьи из трех человек в 1996 году.

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