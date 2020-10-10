В США отменили второй раунд дебатов между Трампом и Байденом
Кандидаты на пост президента США встретятся на финальном раунде дебатов 22 октября
Комиссия по президентским дебатам США отменила второй раунд дебатов между действующим американским президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении комиссии.
Так, дебаты между Трампом и Байданом должны были состояться в четверг, 15 октября. Однако, впоследствии кандидаты в президенты США заявили об "альтернативных планах на эту дату".
В то же время в комиссии уточнили, что сконцентрируются на финальном раунде дебатов, которые состоятся 22 октября. И Дональд Трамп, и Джозеф Байден согласились принять участие в следующем мероприятии.
"15 октября дебатов не будет, и Комиссия по президентским дебатам обратит свое внимание на подготовку к заключительным президентским дебатам, запланированным на 22 октября", - говорится в заявлении комиссии.
Отмечается, что следующее мероприятие состоится в университете Белмонта в Нашвилл в штате Теннесси с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности.
Напомним, в конце сентября состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В ходе этого кандидаты на пост президента США коснулись ряда вопросов, в том числе работы сына Байдена в Украине, который, по словам Трампа, заработал целое коррупционное состояние.