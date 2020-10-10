В США отменили второй раунд дебатов между Трампом и Байденом

Дональд Трамп и Джо Байден Фото из открытых источников

Кандидаты на пост президента США встретятся на финальном раунде дебатов 22 октября

Комиссия по президентским дебатам США отменила второй раунд дебатов между действующим американским президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении комиссии.

Так, дебаты между Трампом и Байданом должны были состояться в четверг, 15 октября. Однако, впоследствии кандидаты в президенты США заявили об "альтернативных планах на эту дату".

В то же время в комиссии уточнили, что сконцентрируются на финальном раунде дебатов, которые состоятся 22 октября. И Дональд Трамп, и Джозеф Байден согласились принять участие в следующем мероприятии.

"15 октября дебатов не будет, и Комиссия по президентским дебатам обратит свое внимание на подготовку к заключительным президентским дебатам, запланированным на 22 октября", - говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что следующее мероприятие состоится в университете Белмонта в Нашвилл в штате Теннесси с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности.

Напомним, в конце сентября состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В ходе этого кандидаты на пост президента США коснулись ряда вопросов, в том числе работы сына Байдена в Украине, который, по словам Трампа, заработал целое коррупционное состояние.