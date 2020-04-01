В США от коронавируса умер один из сотрудников Госдепартамента

Количество больных COVID-19 в Украине возросло до 645 человек Фото из открытых источников

Пока не установлено, где именно он заразился

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о летальном случае в результате заболевания коронавирусом среди чиновников Госдепартамента.

Об этом сообщает CNBC.

Помпео не рассказал, где именно заразился вирусом чиновник и какую должность занимал.

Известно, что сейчас в Госдепе около 40-50 человек получили положительные результаты тестов на CoV-19.

Также госсекретарь назвал ситуацию с коронавирусом "трагедией" и выразил соболезнования всем семьям, которые пострадали от этой болезни.

"Каждое утро я читаю новости, которые начинаются со всего мира… не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около трех тысяч американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", - сказал он.

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Сейчас в США зафиксировали 189 510 случаев инфицирования коронавирусом. 4 079 умерли и 7 109 выздоровели.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 1 апреля в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 796 человек.

Тем временем в США заявили, что в сентябре начнут испытания на людях вакцины против коронавируса.