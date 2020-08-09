В США объявили налоговые каникулы для бедных

Президент США Дональд Трамп REUTERS

Налоговые каникулы продлятся до конца текущего года

Президент США Дональд Трамп ввел налоговые каникулы для американцев с небольшими доходами. Об этом он заявил во время пресс-конференции в штате Нью-Джерси, передает Корреспондент.

"Я дам налоговые каникулы на налог с зарплат для тех американцев, которые зарабатывают менее $100 тыс. на год", - сказал Трамп.

По словам президента, налоговые каникулы начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.

"Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на зарплату. Другими словами, я продолжу каникулы и положу конец налогу", - добавил Трамп.

Новости по теме: Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok". Указ обязывает американские компании в течение 45 дней приостановить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance. В указе также говорится, что США должны "сделать агрессивные шаги против владельцев TikTok для защиты национальных интересов США".