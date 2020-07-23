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В США обвинили Россию в испытании оружия в космосе

Российский спутник Фото из открытых источников

В Космическом командовании убеждены, что РФ испытывала протиспутниковое оружие

В Соединенных Штатах Америки обвинили Россию в испытании в космосе оружия для уничтожения спутников. Об этом говорится в заявлении Космического командования США

Как отмечается, 15 июля Российская Федерация вывела на земную орбиту аппарат "Космос-2543" в непосредственной близости до иного российского спутника. В Космическом командовании подчеркнули, что это похоже на активность на орбите, которую проводила РФ в 2017 году, и не соответствует заявленной системе миссии спутника-инспектора.

"Российская спутниковая система, которая используется для проведения этого испытания на орбите оружия, - это и сама спутниковая система, о которой мы высказывали беспокойство раньше, когда Россия маневрировала возле спутника правительства США", – отметил генерал космических войск США Джон Уильям Реймонд.

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Кроме этого, в командовании заверили, что имеют доказательства того, что это именно испытания протиспутникового оружия, и что это уже не первая такая миссия.

"Это является еще одним свидетельством постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем, а также соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по использованию оружия, которая угрожает американским и союзным космическим мощностям", — добавил Реймонд.

Напомним, ранее в Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому забросали госизмену за якобы сбор данных для НАТО. Мужчине предъявили обвинения по статье 275 УК РФ и начали следственные действия. 

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