В США обнаружили сходство COVID-19 с раковой опухолью

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Ученые предположили, что для лечения коронавируса можно использовали препараты против рака

В Сан-Франциско (США) ученые Калифорнийского университета обнаружили сходство структуры вируса COVID-19 и раковой опухоли. Об этом сообщает Financial Times.

Так, ученые выяснили, что коронавирус, попадая в организм, образует в зараженных клетках неровные выпуклые ветви. Отмечается, что такая необычная структура позволяет вирусу поражать сразу несколько клеток.

В частности, так называемые длинные нити делают отверстия в других клетках. После этого вирус через отростки попадает от одной клетки в другую.

По словам ученых, такая разветвленная структура COVID-19 напоминает рост раковой опухоли. На основе результатов исследования ученые предположили, что коронавирус можно лечить препаратами для лечения онкологии.

"Логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект частично совпадают", – отметил директор Института количественных биологических наук в Калифорнийском университете Неван Кроган.

К слову, первые эксперименты такого типа ученые провели на клетках почек африканских зеленых обезьян, которые были поражены коронавирусом. Позже потенциальные лекарства проверили на клетках человеческих легких.

Напомним, недавно Германия, Франция, Нидерланды и Италия объявили о создании альянса для обеспечения доступности возможной будущей вакцины против коронавируса для европейцев.