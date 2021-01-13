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В США обнаружили два новых штамма коронавируса

Фото из открытых источников

Один из них похож на "британский" коронавирус

В США обнаружили два новых штамма коронавируса. Они сформировались на территории США. Об этом сообщает CNBC.

В отчете медицинского центра Университета штата Огайо отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус. По словам ученых, наблюдается развитие также другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя определить, насколько он распространен.

Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

Соавтор публикации и главный научный сотрудник медицинского центра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, имели ли мутации некоторое влияние на эффективность вакцин от коронавируса.

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Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения предупредили о возможном появлении новых штаммов коронавирусной болезни COVID-19 на фоне высокого темпа распространения вируса. 

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