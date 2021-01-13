В США обнаружили два новых штамма коронавируса
Один из них похож на "британский" коронавирус
В США обнаружили два новых штамма коронавируса. Они сформировались на территории США. Об этом сообщает CNBC.
В отчете медицинского центра Университета штата Огайо отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус. По словам ученых, наблюдается развитие также другого штамма с тремя генетическими мутациями.
Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя определить, насколько он распространен.
Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.
Соавтор публикации и главный научный сотрудник медицинского центра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, имели ли мутации некоторое влияние на эффективность вакцин от коронавируса.
Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения предупредили о возможном появлении новых штаммов коронавирусной болезни COVID-19 на фоне высокого темпа распространения вируса.