В США назвали условие наступления мира на Донбассе

Посол Джеймс Гилмор Фото из открытых источников

С момента последней встречи лидеров "нормандской четверки" от обстрелов погибли 8 мирных жителей

Постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию прекратить усилия с целью помешать прогрессу в установлении мира на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Миссии.

Он напомнил, что во время последней встречи "нормандской четверки" в Париже лидеры стран договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня, но оно так и не произошло.

Вместо этого за последние 7 месяцев в результате тысяч обстрелов на востоке Украины погибли 8 мирных жителей, еще 55 получили ранения. Также были разрушены дома и критическая инфраструктура.

"Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, может быть то, что Россия не проинструктировала силы, которые она вооружает, обучает, финансирует, и ведет боевые действия вместе с ними", - отметил Гилмор.

Также постпред США осудил недавний расстрел российскими силами эвакуационной группы под Зайцево и напомнил об ограничениях свободы передвижения наблюдателей ОБСЕ.

По его словам, боевики продолжают обстреливают беспилотники Миссии при том, что Россия является членом ОБСЕ, а СММ действует от ее имени в том числе.

"России пора проявить политическую волю, продемонстрированную Украиной, и прекратить свои усилия с целью помешать прогрессу в мирных переговорах. Вместо этого мы видим, что Россия только препятствует. Только когда Россия выполнит свои минские обязательства, мы можем надеяться увидеть прочный мир и положить конец человеческим страданиям на востоке Украины", - подытожил постред США.

Новости по теме: На Донбассе НВФ ранили семерых украинских военных

Напомним, что 13 июля НВФ после подтверждения "режима тишины" для возможности украинской стороне забрать тело подорвавшегося на взрывном устройстве командира взвода открыли шквальный огонь, в результате чего погиб военный медик.

По факту обстрела медперсонала прокуратура открыла уголовное дело. Ситуацию держит под личным контролем президент Украины Владимир Зеленский.