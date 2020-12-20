В США начались поставки в больницы вакцины от коронавируса Moderna

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

Препарат появится в медучреждениях уже в понедельник

Компания Moderna вместе с партнерами начала распространять в США вторую утвержденную в стране вакцину от коронавірусної болезни COVID-19. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что поставки начались сегодня, 20 декабря. При этом только в минувшую пятницу Администрация по контролю за лекарствами и продуктами питания США дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Moderna.

Генерал армии США Густав Перна, отвечающий за дистрибуцию вакцины от COVID-19 в стране сообщил, что к началу января правительство США планирует доставить в разные штаты страны около 20 миллионов доз препаратов от компаний Pfizer и Moderna. По его словам, вакцина Moderna должна появиться в американских больницах уже завтра, 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам может одобрить вакцину от коронавируса компании Moderna в начале января следующего года. Если препарат не удастся одобрить сразу 6 января, то повторно вопрос будет рассматриваться 12 января.

Новости по теме: Казахстан начал вакцинацию собственным препаратом от COVID-19

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины. Это позволит сделать бесплатные прививки 4 миллионам украинцев из групп риска.