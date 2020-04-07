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В США начали испытывать вакцину от COVID-19 на мышах

Фото из открытых источников

Испытания на людях могут начаться только после одобрения Агентством по контролю за продуктами и лекарствами США

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга испытали вакцину от COVID-19 на мышах. Об этом сообщает Science Alert.

"Мы имели предыдущий опыт работы с коронавирусом SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2, научили нас, что конкретный белок, который называется шипоподобным белком, имеет важное значение для создания иммунитета против вируса. Мы знали наверняка, как с ним нужно бороться", - рассказал доцент кафедры хирургии Андреа Гамботто.

Так, во время эксперимента на мышах, ученые выяснили, что после введения вакцины количество антител, способных нейтрализовать вирус COVID-19, у животных возросло уже через две недели.

Отмечается, что испытания на людях смогут начаться только после одобрения Агентством по контролю за продуктами и лекарствами США. Также,  для тестирования вакцины понадобится не менее года, перед тем, как вакцину смогут запустить в массовое производство. 

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Напомним, ранее турецкие врачи провели успешные испытания вакцины от коронавируса.

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