В США началась массовая вакцинация от COVID-19: Первую прививку сделали медику

Массовая вакцинация в США начинается с понедельника, 14 декабря

"Первая вакцина введена. Приветствую США! Поздравляю, мир!",- написал он.

По информации AFP, первым человеком в США, которого иммунизировали вакциной от коронавируса в рамках массовой вакцинации стал медицинский работник в Нью-Йорке.

Массовая вакцинация в США начинается с понедельника, 14 декабря.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 72 724 234 случаи коронавируса, из которых в США - 16 737 267 случаев заражения.

Ранее сообщалось, управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech от коронавирусной болезни COVID-19. Препарат одобрили для экстренного использования.