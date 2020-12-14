В США началась массовая вакцинация от COVID-19: Первую прививку сделали медику
Массовая вакцинация в США начинается с понедельника, 14 декабря
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что первая в стране прививка от коронавируса COVID-19 уже сделана. Об этом он написал в своем Twitter.
"Первая вакцина введена. Приветствую США! Поздравляю, мир!",- написал он.
По информации AFP, первым человеком в США, которого иммунизировали вакциной от коронавируса в рамках массовой вакцинации стал медицинский работник в Нью-Йорке.
Массовая вакцинация в США начинается с понедельника, 14 декабря.
По данным Worldometer, в мире зафиксировано 72 724 234 случаи коронавируса, из которых в США - 16 737 267 случаев заражения.
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Ранее сообщалось, управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech от коронавирусной болезни COVID-19. Препарат одобрили для экстренного использования.