В США началась церемония инаугурации Байдена

В Капитолий уже был доставлен "ядерный чемоданчик"

Инаугурация Джо Байдена PavlovskyNews

В Вашингтоне начинается церемония инаугурации президента США Джо Байдена. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Сообщается, что в Капитолий уже был доставлен "ядерный чемоданчик". Вскоре будущий 46-й президент получит коды подтверждения применения ядерных ракет.

Инаугурация Джо Байдена PavlovskyNews

В то же время министр армии США Райан Маккарти сложил с себя полномочия и покинул занимаемую должность.

Отмечается, что накануне инаугурации снайперы Секретной Службы заняли свои позиции возле Капитолия.

Новости по теме: Трамп написал Байдену прощальное письмо

Напомним, 20 января Дональд Трамп накануне окончания своих полномочий записал прощальное видеообращение к американцам. Политик заявил, что его политическое движение "только начинается" и отметил, что гордится тем, что "не развязал новых войн".

Инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена начнется 20 января в 19:00 по киевскому времени. Однако, из-за карантинных ограничений и угрозы беспорядков церемония будет проходить в сокращенном формате.