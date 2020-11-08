live
Новости » Мир Читати новину українською

В США начала работу группа Байдена и Харрис по передаче власти

Джо Байден и Камала Харрис Reuters

Основная деятельность группы продлится 73 дня

В США начала работу группа кандидата в президенты страны Джо Байдена и кандидатки в вице-президенты Камалы Харрис по передаче власти. Об этом сообщила пресс-служба группы в Twitter.

Отмечается, что основная деятельность группы продлится чуть более двух месяцев. "Дальнейшая работа в ближайшие 73 дня станет основой для администрации, которая на первое место ставит здоровье, безопасность и характер наших общин", – говорится в сообщении.

В то же время на сайте штаба Байдена сообщается, что ведомство отвечает за обеспечение успешной передачи власти между нынешней и новой администрациями. В частности, группа готовится помочь Байдену и Харрис "решить неотложные задачи, которые стоят перед страной с первого дня".

Напомним, вчера, 7 ноября, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Новости по теме: Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны. 

В свою очередь Дональд Трамп подчеркнул, что штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе и добавил, что "Байден спешит ошибочно поставить себя за победителя".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Зеленский призвал готовиться ко Дню восстановления контроля над границей с Россией Стратегия экономического развития Донбасса появится в парламенте весной 2021 года, – Резников Всемирный банк выделит 100 млн долларов на восстановление экономики Донбасса, - Зеленский На Донбассе НВФ стреляли из гранатометов возле Авдеевки, - штаб ООС
Loading...

программы канала ZIK

Бюджет-2021. Трамп vs Байден. Правительственный аудит | Детали недели | 07.11.20
Мирный план для Донбасса. Адаптивный карантин. Бюджет на 2021-й год | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Проект бюджета-2021. В США до сих пор считаюсь голоса. Карантин в Украине | Детали дня | 06.11.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Роспуск КСУ. Госбюджет-2021. Местные выборы в Украине | Ток-шоу