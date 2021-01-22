В США нацгвардейцев, которые две недели охраняли Капитолий, выгнали на улицу

Войска Национальной гвардии в Капитолии EPA

Теперь военным приходится спать в подземных гаражах в центре Вашингтона

Нескольким тысячам военных Национальной гвардии, которые охраняли Капитолий после нападения сторонников Трампа и во время инаугурации президента США, приказали уйти из здания Конгресса. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, вечером 21 января подразделениям приказали покинуть здания Конгресса, где они фактически жили последние две недели.

После 12-часового дежурства нацгвардейцам предложили отдыхать в подземных гаражах неподалеку от Капитолийского холма. Таким образом отряду из 5 000 человек предложили пользоваться единой розеткой и одним туалетом.

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"Еще вчера десятки сенаторов и конгрессменов проходили мимо нас, делая фотографии, пожимая нам руки и благодаря за службу. А уже через 24 часа мы оказались им не нужны и они отправили нас в дальний угол на подземной стоянке. У меня такое ощущение, что нас предали", рассказал один из военнослужащих.

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По словам другого военного, в четверг подразделения Нацгвардии получили приказ оставить Капитолийский холм и разместить мобильные центры управления и оперативные штабы в ближайших отелях. Отдыхать солдатам, по его словам, действительно предложили в подземных гаражах.

Как отмечается, причиной такого поступка назвали жалобы некоторых членов Конгресса на то, что солдаты, которые отдыхают от службы и ночуют в коридорах здания, не всегда носят маски и подвергают законодателей на опасность.

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Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались на многотысячный митинг у здания Конгресса, который перерос в штурм Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Впоследствии власти Соединенных Штатов Америки нарушили 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе.