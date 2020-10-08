В США на аукционе продали скелет тиранозавра за рекордные 31,8 млн долларов

Возраст останков составляет 67 млн лет

Скелет тираннозавра Стена Twitter / Christie's

В Нью-Йорке на аукционе Christie's продали лучшее сохраненный скелет тиранозавра за рекордные 31,8 млн долларов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что возраст останков динозавра составляет 67 млн лет. Скелет имеет высоту 4 метра и длину в 11 метров. Его нашли в геологической формации Гэл-Крик в Южной Дакоте еще в 1987 году. Скелет назван Стэном — в честь первооткрывателя палеонтолога Стена Сакрисона.

Как сообщают журналисты, стартовая цена лота составляла 8 млн долларов, но участники интернет-аукциона быстро повысили ее. Однако покупатель остался неизвестным.

Напомним, недавно археологи в Китае нашли окаменелости нового вида динозавров возрастом в 125 миллионов лет. Принимая во внимание длину хвоста и строение лап динозавра, археологи пришли к выводу, что это было небольшое травоядное животное, которое могло очень быстро бегать.

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Ранее сообщалось, что на британском острове Уайт ученые из Саутгемптонского университета нашли четыре кости, которые, вероятно, принадлежат неизвестному до сих пор виду динозавров тероподов, длина тела которых достигала 4 метров. По выводам ученых, такой динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад.