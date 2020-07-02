В США мужчина подстрелил женщину, которая хотела в его дворе снять флаг с нацистской символикой

Американец Александр Фистер, который стрелял в женщину ВВС Украина

Женщина получила четыре огнестрельных ранения

В американском штате Оклахома во время вечеринки женщина пыталась забрать флаг с нацистской символикой, висевший во дворе соседа, однако получила в спину несколько пуль. Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщению, инцидент случился в городке Хантер в Оклахоме. Женщина, которая пришла на вечеринку к друзьям, решила снять один из флагов в соседнем дворе, на котором была изображена свастика.

Когда 26-летняя женщина это сделала и убегала, хозяин двора выстрелил ей в спину из полуавтоматической винтовки. Пострадавшая получила четыре ранения, медики уточнили, что ее жизни раны не угрожают.

Как отмечается, стрельца, 44-летнего Александра Фистера, арестовали. При задержании полицией он сопротивления не оказывал. По словам свидетелей, мужчина стрелял без предупреждения, а потом поставил возле своего дома красный пикап как баррикаду.

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Местный шериф заявил, что пострадавшая пыталась демонстративно украсть флаг, впрочем, сама она в комментарии СМИ это отрицала и назвала "противоречивой информацией" о собственных мотивах.

Также известно, что у Фистера дома обнаружили различное огнестрельное оружие - всего 14 предметов и амуницию, однако правоохранители не уточнили, является ли она легальной. Мужчину теперь обвиняют в нападении с применением смертельного оружия.

Следует заметить, что один из соседей стрельца на условиях анонимности рассказал, что флаги на дворе Фистера уже неоднократно похищали. Кроме этого, аноним рассказал, что мужчина иногда одевался в черную униформу с красной свастикой на рукаве, что напоминало нацистскую форму СС, но никаких конфликтов с ним ранее не возникало.

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Напомним, недавно Facebook удалил рекламу, размещенную на странице действующего президента Дональда Трампа, в которой четко виден символ, который нацисты использовали для классификации политических заключенных во время Второй мировой войны.