В США могут запретить TikTok, - Помпео

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В частности, американских законодателей беспокоят китайские законы, которые обязывают соцсети сотрудничать с разведслужбами КНР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США "безусловно рассматривают возможность ввести запрет на применение китайских соцсетей, включая TikTok, передает Reuters.

"Я не хочу опережать президента Дональда Трампа), но это то, что мы рассматриваем", - сказал Помпео в интервью Fox News.

Американские законодатели ранее высказывали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

Также приложение, недоступен в Китае, но базируется в КНР (компания ByteDance), старается избегать упоминаний о своих китайских корнях, апеллируя к глобальной аудитории.

Ремарки Помпео стали продолжением противостояния крупнейших мировых экономик, что начался с торговой войны почти два года назад и усугубилась действиями китайских властей в Гонконге и вспышкой коронавируса.

Из-за конфликта на индийско-китайской границе Нью-Дели ранее запретил TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских программ.

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Администрация киберпространства Китая оштрафовала за "отход от ценностей социализма" видеосервис Xigua от ByteDance - компании, которая создала платформу TikTok.