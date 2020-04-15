В США коронавирусом заразились более 9 тыс. медиков

В отделение интенсивной терапии поступили лишь 184 пациента, умерли 27 человек

В Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тысячи медицинских работников, из них 27 человек умерли. Об этом сообщает CNN.

По словам заместителя директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Энн Шухат, 90% медиков, у которых подтвердили коронавирус, не были госпитализированы.

В отделение интенсивной терапии поступили лишь 184 пациента, умерли 27 человек.

"Я думаю, мы все поняли, что вирус является большей угрозой, чем мы думали", - заявила Шухат.

При этом она добавила, что в условиях пандемии крайне важно, чтобы медперсонал был полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и оставался бдительным.

Отметим, сейчас в США подтвердили 618 923 случаев COVID-19. Из них 49 998 человек выздоровели, 27 112 пациентов умерли.

Напомним, по последним данным в мире из 2 043 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 484 573 человека выздоровели и 126 753 умерли от осложнений.