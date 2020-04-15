live
Новости » Мир Читати новину українською

В США коронавирусом заразились более 9 тыс. медиков

pixabay.com

В отделение интенсивной терапии поступили лишь 184 пациента, умерли 27 человек

В Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тысячи медицинских работников, из них 27 человек умерли. Об этом сообщает CNN.

По словам заместителя директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Энн Шухат, 90% медиков, у которых подтвердили коронавирус, не были госпитализированы.

В отделение интенсивной терапии поступили лишь 184 пациента, умерли 27 человек.

"Я думаю, мы все поняли, что вирус является большей угрозой, чем мы думали", - заявила Шухат.

При этом она добавила, что в условиях пандемии крайне важно, чтобы медперсонал был полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и оставался бдительным.

Отметим, сейчас в США подтвердили 618 923 случаев COVID-19. Из них 49 998 человек выздоровели, 27 112 пациентов умерли.

Напомним, по последним данным в мире из 2 043 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 484 573 человека выздоровели и 126 753 умерли от осложнений.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Историческое нефтяное перемирие продлится недолго: Когда война за долю рынка возобновится? ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи нефти, - Reuters Нефтяное перемирие: Страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем сокращении добычи нефти РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти, - Reuters
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Портнов | Hard с Влащенко | 15.04.2020
Жаркие дискуссии. Карантин до лета? Вятрович идет на допрос | Ток-шоу
Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20