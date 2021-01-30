В США изменили правила ношения масок

В США изменили требования к ношению масок Фото из открытых источников

С 1 февраля обязательный масочный режим начнет действовать во всех аэропортах и в общественном транспорте

Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил о новых требованиях к ношению защитных масок в общественных местах. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что новое требование будет действовать с 1 февраля и касаться всего общественного транспорта - самолетов, поездов, кораблей, метро, автобусов и такси. До этого в США действовала лишь рекомендация носить маски.

Кроме того, находиться в защите нужно будет в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автобусных остановках и в терминалах. Маску можно будет снимать на несколько минут, чтобы поесть или попить.

Однако, это требование не касается детей до двух лет и людей с определенными проблемами со здоровьем.

Соответствующая директива была принята после приказа президента США Джо Байдена от 21 января.

Напомним, недавно новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерении срочно увеличить масштабы вакцинации вакцинации против коронавируса COVID-19.