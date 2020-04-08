live
Новости » Мир Читати новину українською

В США испытывают десять лекарств от коронавируса COVID-19, - Трамп

По его словам, в ближайшее время будут испытывать еще 15 препаратов

Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме

 AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сейчас в стране испытывают десять лекарств от коронавируса COVID-19. Об этом он сказал во время брифинге в Белом доме. 

По словам американского президента, в ближайшее время планируют испытать еще 15 лекарств. Также известно, что две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.

"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - отметил Трамп.

Напомним, недавно Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она уделяет слишком много внимания Китайской Народной Республике. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский: В Украине 78% больных COVID-19 - это люди до 60 лет Бросили на произвол судьбы: В Киевской области полностью провалена кампания против распространения коронавируса Без паники: Как лидеры стран Африки коммуницируют c населением о коронавирусе Кошмарный сценарий Билла Гейтса: Миллиардер вышел на тропу войны с коронавирусом
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Елена Лукаш | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Хроники карантина | Ток-шоу
Дмитрий Раимов | Сценарий болезни | Ток-шоу
Проблемы бизнеса в условиях карантина. Что будет с