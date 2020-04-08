В США испытывают десять лекарств от коронавируса COVID-19, - Трамп

По его словам, в ближайшее время будут испытывать еще 15 препаратов

Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сейчас в стране испытывают десять лекарств от коронавируса COVID-19. Об этом он сказал во время брифинге в Белом доме.

По словам американского президента, в ближайшее время планируют испытать еще 15 лекарств. Также известно, что две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.

"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - отметил Трамп.

Напомним, недавно Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она уделяет слишком много внимания Китайской Народной Республике.