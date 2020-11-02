В США готовятся оградить Белый дом дополнительным забором из-за возможных беспорядков после выборов, - СМИ

Белый дом Фото из открытых источников

В то же время официальная Секретная служба, которая отвечает за безопасность Белого дома, не подтвердила применение спецмероприятий

Действующие власти США не исключают возникновения беспорядков на улицах после президентских выборов, в связи с этим Белый дом планируют заблаговременно оградить дополнительным забором по всему периметру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

В то же время официальная Секретная служба, отвечающая за безопасность Белого дома, не подтвердила применение специальных мер.

Кроме этого, ранее в полиции Вашингтона заявили, что в случае отсутствия победителя на президентских выборах правоохранители перейдут на усиленный режим работы.

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Заметим, аналогичное ограждение было установлено вокруг Белого дома этим летом во время массовых акций протеста в Вашингтоне.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Напомним, на прошлой неделе предвыборный штаб кандидата в президенты США Джозефа Байдена обвинил сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа в создании в Техасе опасной ситуации на дороге.