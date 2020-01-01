В США фармацевт испортил более 500 доз вакцины от COVID-19, сейчас его отправили в тюрьму
Мужчина не спрятал на ночь препарат в холодильник
В Соединенных Штатах арестовали фармацевта, которого обвиняют в умышленном изъятии из холодильника более 500 доз коронавирусной вакцины. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно сообщению, инцидент произошел на прошлой неделе в больнице Висконсина. Мужчина знал, что при ненадлежащем хранении вакцина испортится и люди, которые ее получат будут ошибочно думать, что защищены от коронавируса.
Фармацевту было предъявлено обвинение первой степени - в безответственном создании угрозы жизни, подделке лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, умышленной порче имущества. Все эти преступления считаются тяжкими.
Как отмечается, 57 людям сделали прививку препаратом прежде, чем поняли, что вакцина испорчена. Однако в больнице проконсультировались с фармацевтической компанией Moderna и заверили, что испорченные вакцины не навредят лицам, которые их получили.
Однако из-за быстрого разрушения молекулы мРНК в вакцине при комнатной температуре дозы "стали менее эффективными или неэффективными".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в 2021 году власти страны обеспечит все свое население вакциной от коронавирусной болезни COVID-19, после чего начнутся массовые поставки препаратов в другие страны.