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В США фармацевт испортил более 500 доз вакцины от COVID-19, сейчас его отправили в тюрьму

Фото из открытых источников

Мужчина не спрятал на ночь препарат в холодильник

В Соединенных Штатах арестовали фармацевта, которого обвиняют в умышленном изъятии из холодильника более 500 доз коронавирусной вакцины. Об этом сообщает The New York Times

Согласно сообщению, инцидент произошел на прошлой неделе в больнице Висконсина. Мужчина знал, что при ненадлежащем хранении вакцина испортится и люди, которые ее получат будут ошибочно думать, что защищены от коронавируса. 

Фармацевту было предъявлено обвинение первой степени - в безответственном создании угрозы жизни, подделке лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, умышленной порче имущества. Все эти преступления считаются тяжкими. 

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Как отмечается, 57 людям сделали прививку препаратом прежде, чем поняли, что вакцина испорчена. Однако в больнице проконсультировались с фармацевтической компанией Moderna и заверили, что испорченные вакцины не навредят лицам, которые их получили.

Однако из-за быстрого разрушения молекулы мРНК в вакцине при комнатной температуре дозы "стали менее эффективными или неэффективными".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в 2021 году власти страны обеспечит все свое население вакциной от коронавирусной болезни COVID-19, после чего начнутся массовые поставки препаратов в другие страны. 

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