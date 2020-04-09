В США двух мужчин обвинили в терроризме за угрозы распространить коронавирус

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Министерство юстиции классифицировали коронавирус как "биологическое оружие"

Двое мужчин были обвинены в совершении террористических преступлений в США после угроз распространить коронавирус в стране, сообщает BBC.

Отмечается, что Министерство юстиции классифицировали коронавирус как "биологическое оружие", а мистификации на его тему могут привести к наказанию сроком до пяти лет.

Первого мужчину, жителя Флориды обвинили в том, что он кашлял и плевал на полицейских, когда его арестовали за домашнее насилие в марте.

В судебных документах говорится о том, что 31-летний мужчина сказал одному офицеру: "Хорошо, что у меня корона". Позже он получил отрицательный результат теста на коронавирус.

В то же время, жителю Техаса предъявили обвинения в терроризме после фейковых заявлений в Facebook, что он заплатил за распространения коронавируса в супермаркетах города Сан-Антонио.

Напомним, в США в штате Иллинойс мэр Олтона приказал правоохранителям ловить всех, кто нарушает правила карантина, которые ввели из-за распространения коронавирус COVID-19, в результате чего была арестована жена городского головы, которая решила сходить в бар.