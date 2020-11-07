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В США два телеканала объявили о победе Байдена на выборах президента

Джо Байден REUTERS

По предварительным подсчетам СМИ, Байден набрал 273 голоса из 270 необходимых

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил на выборах главы страны. Об этом объявили телеканалы CNN и ABC News на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках.

По информации CNN, Байден победил в Пенсильвании и набрал в общей сложности по стране 273 голоса выборщиков при необходимых 270-ти. В то же время аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство граждан проголосовали за Байдена.

Известно, что в США некоторые СМИ определяют победителя выборов еще до объявления официальных результатов. Пока же официально о победе Байдена в Пенсильвании неизвестно.

Ранее сообщалось, что по результатам президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя новоизбранным главой страны. Тогда предполагалось, что Байден хочет немедленно перейти в режим избранного президента.

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Напомним, недавно стало известно, что Джо Байден побеждает действующего главу страны Дональда Трампа в ключевом для выигрыша штате Пенсильвания. Тогда "демократ" имел 49,5% против 49,4% у "республиканца" Трампа.

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