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В США досрочно проголосовали уже около трети избирателей

Избирательный участок в США Фото из открытых источников

Более 35 млн избирателей проголосовали по почте, а более 15 млн — придя на участки

На выборах президента США досрочно проголосовали уже более 50 миллионов человек. Об этом говорится в материале United States Elections Project.

Согласно сообщению, из этого числа более 35 миллионов избирателей проголосовали по почте, а более 15 миллионов — придя на участки.

Таким образом, досрочно проголосовали около трети избирателей от общего ожидаемого количества избирателей на нынешних выборах — 150 миллионов человек.

Как отмечается, больше всего голосов досрочно отдали в штате Техас — почти 6,4 миллиона человек. На втором месте — Калифорния (5,8 миллиона), а третью позицию по количеству проголосовавших людей — Флорида (4,7 миллиона).

Как известно, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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Напомним, ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Российская Федерация и Иран незаконно получили данные избирателей Соединенных Штатов Америки накануне президентских выборов США. По его словам, Москва и Тегеран планируют использовать данные, чтобы "вносить сумятицу и сеять хаос".

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