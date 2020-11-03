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В США досрочно проголосовали рекордные 100 млн избирателей

Фото из открытых источников

Это более 47% от общего количества избирателей

Рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до начала дня выборов. Об этом сообщает CNN.

Эти голоса составляют более 47% от общего количества избирателей. В 21 штате и Вашингтоне проголосовали уже более половины избирателей. 

Как отмечается, по меньшей мере в шести штатах, в частности, Техасе, Гавайях, Неваде, Вашингтоне, Аризоне и Монтане, явка уже превысила общую явку на всеобщих выборах 2016 года.

Еще в 7 штатах досрочно проголосовали около 90% от количества избирателей, которые в целом приняли участие в голосовании в 2016 году. Это Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси. 

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В общенациональном измерении, эти более 100 млн бюллетеней составляют уже 73% от всей явки на президентских выборах 2016 года. 

При этом, лишь чуть меньше половины избирателей, проголосовавших досрочно - из 16 штатов, которые считаются "ключевыми" в определении победителя президентских выборов. 

Резкий рост голосов, отданных при помощи почты и личного досрочного голосования, объясняют, в частности, пандемией коронавируса, который унес в США жизни более 230 тысяч человек.

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Напомним, сегодня, 3 ноября в Соединенных Штатах стартовали выборы президента и вице-премьера. В то же время американцы будут избирать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Добавим, первый город уже обнародовал результаты – в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир побеждает бывший президент США и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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