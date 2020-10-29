live
Новости » Мир Читати новину українською

В США десятки больниц подверглись кибератакам со стороны российских хакеров

Фото из открытых источников

Известно о нападении на 30 американских медучреждений

В США десятки больниц в штате Нью-Йорк и на западном побережье страны подверглись кибератакам со стороны российских хакеров в течение нескольких последних дней. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в результате совместного расследования ФБР, Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Министерства охраны здоровья оказалось, что хакеры нацелились на систему здравоохранения США.

В частности, Алекс Холден, основатели компании Hold Security, заявил, что российские хакеры, напавшие на больницы, вероятно базируются в Москве и Санкт-Петербурге. Они продали список из более чем 400 больниц, которые планируют атаковать. Сейчас им удалось осуществить атаку на 30 медучреждений.

По данным специалистов, злоумышленники использовали программу-вымогатель Ryuk с целью кражи данных и нарушения работы медицинских служб. Вирусное программное обеспечение шифровало содержимое компьютеров и требовало выкуп, чтобы вернуть доступ к данным. При этом специалисты заявили, что такие приступы в период пандемии "демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни".

Новости по теме: В Германии подозревают россиян в совершении кибератаки, во время которой умерла женщина

Напомним, недавно неизвестные хакеры взломали сайт избирательного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Тогда злоумышленникам не удалось завладеть конфиденциальными данными.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ключевые нарушения на местных выборах, предварительные результаты опроса Зеленского и новый глава ГАСИ: Главное за 26 октября ВАКС отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье, - Transparency International Ukraine "За майбутнє" заявляет о возвращении политических репрессий Приговор Януковичу нужен, чтобы спрятать концы в воду, - Давид Жвания
Loading...

программы канала ZIK

Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
День освобождения Украины. Внешнее вмешательство в страну. Требования МВФ | Ток-шоу
Взрыв на Харьковщине. Результатов выборов до сих пор нет. Убыточная
Что происходит с монобольшинством? Переписать историю | Ток-шоу
Взрыв под Харьковом. Итоги выборов. Кабмин хочет услышать украинцев | Ток-шоу