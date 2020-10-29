В США десятки больниц подверглись кибератакам со стороны российских хакеров

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Известно о нападении на 30 американских медучреждений

В США десятки больниц в штате Нью-Йорк и на западном побережье страны подверглись кибератакам со стороны российских хакеров в течение нескольких последних дней. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в результате совместного расследования ФБР, Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Министерства охраны здоровья оказалось, что хакеры нацелились на систему здравоохранения США.

В частности, Алекс Холден, основатели компании Hold Security, заявил, что российские хакеры, напавшие на больницы, вероятно базируются в Москве и Санкт-Петербурге. Они продали список из более чем 400 больниц, которые планируют атаковать. Сейчас им удалось осуществить атаку на 30 медучреждений.

По данным специалистов, злоумышленники использовали программу-вымогатель Ryuk с целью кражи данных и нарушения работы медицинских служб. Вирусное программное обеспечение шифровало содержимое компьютеров и требовало выкуп, чтобы вернуть доступ к данным. При этом специалисты заявили, что такие приступы в период пандемии "демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни".

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Напомним, недавно неизвестные хакеры взломали сайт избирательного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Тогда злоумышленникам не удалось завладеть конфиденциальными данными.