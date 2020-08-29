В США число жертв урагана "Лаура" возросло до 14 человек

Последствия урагана "Лаура", США AP

Большинство из них погибли в результате падения деревьев или отравления угарным газом

В Соединенных Штатах Америки число погибших от мощного урагана "Лаура" возросло до 14 человек. Об этом сообщает телеканал CBS.

"Число погибших в результате урагана "Лаура" выросло более чем вдвое - до не менее 10 в Луизиане и четырех в Техасе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство из них погибли в результате падения деревьев на дома или отравления угарным газом при использовании генераторов.

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Напомним, мощный ураган "Лаура" приблизился к американским штатам Техас и Луизиана в среду вечером. Позже, в четверг, стало известно, что непогода унесла жизни по меньшей мере шести человек. Кроме того, были разрушены сотни тысяч домов.

По предварительной информации, порывы ветра достигали 240 километров в час, что повлекло обесточивание примерно миллиона домов.