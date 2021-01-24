В США через несколько часов после вакцинации умер мужчина: Начато расследование

В Калифорнии мужчина скончался через несколько часов после получения прививки Иллюстративное фото

Погибший заболел коронавирусом в конце декабря

В американском штате Калифорния через несколько часов после получения прививки вакциной от коронавируса умер мужчина. Об этом сообщает EurAsia Daily со ссылкой на Офис шерифа калифорнийского округа Плейсер.

Отмечается, что мужчина в конце декабря получил положительный результат теста на COVID-19. Однако, после вакцинации он умер.

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"Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти", - говорится в сообщении.

В связи с этим было начато расследование. Какой именно вакциной привили мужчину, не уточнили.

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Напомним, недавно в Норвегии после прививки препаратом Pfizer/BioNTech погибли 29 человек. В связи с этим Норвежский институт общественного здравоохранения выразил мнение, что "для людей с самыми тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия".