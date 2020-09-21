В США будут судить женщину, отправившую посылку с ядом для Трампа

Президент США Дональд Трамп The New York Times

Пока еще не подтверждается, является ли женщина гражданкой Канады

Женщина, которая, как считает следствие, отправила посылку с отравляющим веществом президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, предстанет перед судом. Заседание назначено в суде города Баффало штата Нью-Йорк. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

По его данным, женщине будут предъявлены обвинения в суде во второй половине дня в понедельник, 21 сентября, но их характер не уточняется.

Также пока не сообщается, она является ли она гражданкой Канады.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального бюро расследований начали расследование в отношении письма с ядом, которое было направлено в адрес Белого дома президенту США Дональду Трампу. Больше об этом в нашем материале - "В США становится горячо: Что известно о попытке отравления Трампа и каким еще "нападкам" подвергся президент перед выборами".