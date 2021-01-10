В США арестовали "викинга" и других участников штурма Капитолия

Также среди арестованных оказался "похититель кафедры"

Штурм Капитолия Getty Images

В США взяли под стражу трех участников штурма Капитолия, среди которых и Джейкоб Энтони Чанслі, который "прорвался" в здание с раскрашенным лицом, меховой шапкой и рогами. Об этом сообщила пресс-служба Минюста страны.

Отмечается, что Ченсли обвиняют в хулиганстве и том, что он сознательно попал или остался на территории Конгресса без законных полномочий. Также был арестован мужчина из Флориды, которого сфотографировали с кафедрой спікерки Палаты представителей Нэнси Пелоси. Адама Джонсона обвиняют в хищении государственного имущества и насильственном проникновении в Конгресс.

Штурм Капитолия Win McNamee / Getty Images

Кроме того, правоохранители взяли под стражу законодателя из Западной Вирджинии Деррика Эванса. Он опубликовал в сети видео, на котором стоит у здания со сторонниками Трампа, а затем попадает внутрь Капитолия.

Напомним, недавно в США в результате беспорядков 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, число погибших возросло до пяти человек. Тогда полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника.

Ранее сообщалось, что американская прокуратура изучит роль президента США Дональда Трампа в подстрекательстве толпы во время штурма Капитолия. Всего федеральные прокуроры возбудили 15 уголовных дел, а в Верховный суд подали еще 40.