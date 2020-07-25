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В США 17-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению

Фото из открытых источников

Такое суровое наказание он получил за нападение на школу, из-за чего погиб человек

Суд в американском штате Колорадо приговорил Алека Маккинни к пожизненному заключению плюс 38 лет за соучастие в нападении на школу. Об этом сообщает Голос Америки

Согласно сообщению, преступление произошло 7 мая 2019 года в городе Хайленд-Ренч в штате Колорадо. В вердикте суда указано, что Маккинни и его 19-летний сообщник  Девон Эриксон, употребили кокаин, завладели огнестрельным оружием, принадлежащим отцу Эриксона, а потом открыли огонь по ученикам и сотрудникам школы.

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Как отмечается, в результате этого кровавого инцидента один из школьников был убит, еще восемь получили ранения.

По словам Маккинни, который родился женщиной, но сменил пол, он собирался отомстить одноклассникам, которые преследовали и унижали его. Согласно законам штата, Маккинни как несовершеннолетний может быть помилован через 40 лет. Что же касается его сообщника, то Эриксон не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре.

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Напомним, на прошлой неделе в американском штате Индиана провели первую за 17 лет в США смертную казнь на федеральном уровне.

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