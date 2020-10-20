В США 14-летняя школьница создала изобретение, которое поможет в борьбе с COVID-19

Согласно сообщению, юная американка индийского происхождения смоделировала формулу молекулы свинца, которая может избирательно связываться с белком вируса SARS-CoV-2. Таким образом молекула может связать шип вируса и не дать ему соединяться с клетками человека.

Сначала девушка решила работать над молекулой, которая могла бы связываться с белком вируса гриппа, однако научный руководитель посоветовал Анике сместить фокус своего исследования на коронавирус.

Со своим изобретением девушка победила на конкурсе молодых ученых 3M Young Scientist Challenge и получила приз в 25 тысяч долларов.

Девушка говорит, что выиграть было приятно, но на этом работа не заканчивается. Далее она планирует сотрудничать с исследователями, чтобы превратить свое открытие в настоящее средство борьбы против COVID-19.

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