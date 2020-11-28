В Сомали террорист-смертник взорвал бомбу в кафе через несколько часов после визита главы Минобороны США

Сомалийский правоохранитель у места теракта Reuters

По меньшей мере семь человек погибли

В Сомали через несколько часов после завершения необъявленного визита исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера, террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе в Могадишо. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что погибли по меньшей мере семь человек. Еще десять людей получили ранения. Также известно, что ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

По информации Пентагона, глава Минобороны отпраздновал День благодарения с американскими военнослужащими, расквартированными в Сомали и Джибути.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах вывести большинство американских военных, которые находятся в Могадишо и обучают армию Сомали.

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Напомним, недавно в Афганистане захватили мужчину, который спланировал нападение на кабульский университет. В результате нападения на заведение погибли 22 человека, еще десятки получили ранения.