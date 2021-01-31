В Сомали произошел мощный взрыв, есть погибшие

Взрыв в Сомали Reuters

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка исламистов Аш-Шабаб

В воскресенье, 31 января, в столице Сомали, Могадишо, произошел мощный взрыв, который организовал террорист-смертник, есть несколько погибших. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта столицы. По предварительной информации, взорвался автомобиль, после чего началась стрельба.

В полиции уточнили, что в результате нападения есть несколько погибших, однако точное число жертв устанавливают.

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Впоследствии ответственность за взрыв взяла на себя группировка исламистов Аш-Шабаб. В СМИ добавили, что в отеле, на который напали боевики, проживали и проводили собрания представители оппозиции. Их поддерживают миротворческие силы Организации Объединенных Наций и Африканского союза.

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Напомним, ранее в Сомали террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе в Могадишо. Это произошло через несколько часов после завершения необъявленного визита исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера.