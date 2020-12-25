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В соборе Парижской Богоматери провели первый концерт после пожара. Видео

Концерт в Соборе Парижской Богоматери Cathédrale NotreDame

В хоре приняли участие восемь человек. Они были одеты в защитные костюмы

Хор собора Парижской Богоматери дал первый концерт после разрушительного пожара в апреле 2019 года. Об этом сообщает Euronews.

Согласно сообщению, изначально планировалось, что в хоре будут 20 человек, однако из-за вопроса безопасности  это количество сократили до восьми.

Все участники хора были одеты в защитные костюмы и каски. Из-за пандемии коронавируса певцы хора также держали социальную дистанции во время концерта, посвященном Рождеству, которое отмечают христиане западного обряда.

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Напомним, сильная пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

 

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